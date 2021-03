Ein Pariser Strafgericht hat den früheren französischen Präsidenten Sarkozy zu drei Jahren Haft verurteilt, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt werden.

Er soll eine elektronische Fußfessel tragen und unter Hausarrest gestellt werden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das ehemalige Staatsoberhaupt versucht hat, einen Richter zu bestechen. Demnach hatte Sarkozy 2007 dem Richter Azibert im Gegenzug für vertrauliche Informationen über Ermittlungen zur Finanzierung seines Wahlkampfes einen Traumjob in Monaco versprochen. Im Prozess wies Sarkozy alle Vorwürfe zurück und erklärte, er sei ein Opfer von Lügengeschichten. Seine Anwältin kündigte Berufung an.



Neben Sarkozy waren auch sein langjähriger Anwalt Herzog und Azibert angeklagt. Sie bekamen die gleiche Strafe wie Sarkozy. Auch sie bestreiten ein Fehlverhalten.

