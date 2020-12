Der französische Schauspieler Claude Brasseur ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das meldet die Nachrichtenagentur afp. Brasseur gehörte zu den bekanntesten Darstellern des französischen Kinos. Seit den 50er Jahren wirkte der mehrfach preisgekrönte Schauspieler in mehr als 150 Produktionen mit.



Zu seinen bekanntesten Filmen gehört "Die Außenseiterbande", "Der Polizeikrieg" und "Ein Elefant irrt sich gewaltig". Einem breiten Publikum in Deutschland wurde Brasseur durch seine Rolle in dem Film "La Boum" bekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.