Der französische Schauspieler und Regisseur Jean-Pierre Bacri ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Er erlag einer Krebserkrankung, wie seine Agentin mitteilte. Bekannt wurde Bacri vor allem in der Rolle des nörgelnden, aber zutiefst menschlichen Antihelden. Für seine Nebenrolle in "Das Leben ist ein Chanson" von 1997 erhielt er den französischen Filmpreis César. Zusammen mit seiner Ex-Frau Agnès Jaoui wurde er auch für mehrere Drehbücher ausgezeichnet, unter anderem für die Tragikomödie "Schau mich an" von 2004. Das Paar schrieb zudem eine Reihe von Theaterstücken. In einer seiner letzten Filmkomödien "Das Leben ist ein Fest" von 2017 spielte Bacri einen überforderten Hochzeitsplaner auf einem französischen Schloss.

