Menschen, die im Club tanzen (picture alliance / Photoshot)

Ab Freitag werden für einen Monat alle Diskotheken geschlossen. Das kündigte Premierminister Castex in Paris an. Die rund 1.200 Clubs mit Tanzflächen sollen in dieser Zeit vom Wirtschaftsministerium finanzielle Unterstützung erhalten.

Außerdem ordnete die französische Regierung eine strengere Maskenpflicht an Schulen an. Frankreich verzeichnet derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 380.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.