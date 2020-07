In Frankreich herrscht nach dem tödlichen Angriff auf einen Busfahrer Entsetzen.

Innenminister Darmanin sprach von einer abscheulichen, unaussprechlichen Tat. Darmanin äußerte sich bei einem Besuch in der Stadt Bayonne. Dort war der Busfahrer vor rund einer Woche attackiert worden. Vorausgegangen war ein Streit über das Tragen von Corona-Schutzmasken. Berichten zufolge wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug gestoßen und getreten. Der 58-Jährige starb gestern an den Folgen seiner Verletzungen.



Politiker fordern nun harte Strafen für die Täter. Berichten zufolge wurden inzwischen vier Verdächtige festgenommen. Gegen sie werde wegen Totschlags beziehungsweise unterlassene Hilfeleistung ermittelt. In der vergangenen Woche gab es mehrmals Proteste und Gedenkmärsche in Frankreich.