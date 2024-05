Kinderschutz

Frankreichs Kulturministerin Dati (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Das sei künftig auch Voraussetzung für Mittel der staatlichen Filmförderbehörde CNC, sagte Dati laut der Zeitung "Le Monde" am Rande des Festivals in Cannes. Die Hilfen waren bereits an Schulungen zu dem Thema gebunden, die Verpflichtung dazu wurde nun auf einen größeren Personenkreis ausgeweitet. Ein unabhängiger Beauftragter war zuletzt vor allem von der Schauspielerin Judith Godrèche gefordert worden. Sie hatte Missbrauchsvorwürfe gegen zwei bekannte Regisseure erhoben und damit eine neue MeToo-Welle in Frankreich ausgelöst. Die Tarifpartner der Filmbranche hatten vor Kurzem ebenfalls zusätzliche Vorkehrungen gegen Missbrauch vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.