In Frankreich haben die Schulen an den vor einem Jahr ermordeten Lehrer Samuel Paty erinnert.

Im ganzen Land gab es speziell gestaltete Unterrichtsstunden, Andachten und Schweigeminuten. Paty sei für die Republik und ihre Werte gestorben, erklärte Bildungsminister Blanquer in einer Videobotschaft. Der Kampf, in dem der Lehrer gefallen sei, spiele sich täglich weiterhin ab, an den Schulen, in den Medien und in der Öffentlichkeit. Es gelte deshalb, die Werte der Zivilisation entscheidend zu verteidigen, in Frankreich und darüber hinaus, betonte Blanquer.



Für morgen sind Gedenkveranstaltungen in dem Pariser Vorort geplant, wo Paty unterrichtet hatte. Der Geschichstlehrer war am 16. Oktober 2020 auf offener Straße getötet worden. Er hatte im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt. Der Täter, ein mutmaßlicher Islamist, wurde von der Polizei erschossen. Der Fall hatte international für Entsetzen gesorgt und eine Debatte über Islamismus und Meinungsfreiheit ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.