In Frankreich haben Schülerinnen und Schüler mit einer Schweigeminute des ermordeten Lehrers Samuel Paty gedacht.

Paty hatte in einer Schule an einem Pariser Vorort unterrichtet. Mitte Oktober war er den Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen getötet worden, weil er in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit Karikaturen über den Propheten Mohammed gezeigt hatte. Seine Leiche war enthauptet aufgefunden worden. Die Tat löste in Frankreich Entsetzen aus, die Ermittler sprechen von einem Terrorakt.



Knapp zwei Wochen später starben bei einer Messerattacke in einer Kirche in Nizza drei Menschen. Auch hier geht die Staatsanwaltschaft von einem islamistischen Anschlag aus.



Die französische Regierung hat daher den Schutz von Schulen oder Gotteshäusern verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.