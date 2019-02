Seit Inkrafttreten des Anti-Terror-Gesetzes in Frankreich vor gut einem Jahr sind sieben Moscheen geschlossen worden.

Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, werden den Einrichtungen Aufrufe zu "Terrorismus, Hass oder Diskriminierung" vorgeworfen. Zuletzt hatten die Behörden Anfang Februar eine Moschee in Grenoble für zunächst sechs Monate geschlossen, weil dort zum "bewaffneten Dschihad" aufgerufen worden sein sollte.



Das neue Anti-Terror-Gesetz ist seit November 2017 in Kraft. Demnach können Präfekten die Schließung religiöser Einrichtungen schon dann anordnen, wenn "Ideen und Theorien" zur Förderung von Terrorismus verbreitet werden.

Vor der neuen Gesetzgebung mussten für solche Entscheidungen erst konkrete Schriften oder Äußerungen vorliegen.