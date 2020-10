Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Angriff auf einen Lehrer nahe Paris sind heute in ganz Frankreich Solidaritätskundgebungen geplant.

Am Nachmittag wollen sich Vertreter von Parteien, Verbänden und Gewerkschaften in Paris und zahlreichen weiteren Städten versammeln. Zu der Kundgebung in Paris hat auch die Satire-Zeitung "Charlie Hebdo" aufgerufen, auf deren Redaktion 2015 ein islamistischer Anschlag verübt wurde.



Der Lehrer war am Freitag auf offener Straße niedergestochen und enthauptet worden. Er hatte im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelt und dabei Mohammed-Karikaturen verwendet. Bei dem Täter handelt es sich laut französischer Staatsanwaltschaft um einen in Moskau geborenen 18-Jährigen mit tschetschenischen Wurzeln.

