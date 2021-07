In Frankreich hat sich die Corona-Lage deutlich verschlechtert.

Wie Gesundheitsminister Véran mitteilte, wurden binnen eines Tages 18.000 Neuinfektionen registriert. Das entspreche einem Anstieg von 150 Prozent in einer Woche. Véran sprach von einer vierten Corona-Welle und führte diese auf die hoch ansteckende Delta-Variante zurück.



Von morgen an werden deshalb die Corona-Auflagen wieder verschärft. Für Sehenswürdigkeiten sowie in Freizeitparks und Kinos mit mindestens 50 Besuchern ist dann ein sogenannter Gesundheitspass Pflicht. Er gibt Aufschluss über eine Impfung, eine überstandene Infektion oder einen negativen Corona-Test. Ab August müssen auch Touristen einen negativen Test oder eine Impfung nachweisen.

