Wegen Starkregens ist es im Süden von Frankreich zu Überschwemmungen gekommen.

Züge mit dem Ziel Nizza wurden gestoppt. Am Flughafen kam es zu Verspätungen, Campingplätze wurden geräumt. Im Hinterland werden zwei Menschen vermisst. Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. In der Bretagne verursachte ein Herbststurm Schäden. Rund 30.000 Menschen sind in der westfranzösischen Region von der Stromversorgung abgeschnitten.

