Im französischen Bahnverkehr bleibt die Lage kurz vor Weihnachten äußerst angespannt.

Den Angaben zufolge streikten heute immer noch gut die Hälfte der Lokführer - für viele Bahn-Mitarbeiter war es bereits der 16. Streiktag in Folge. Für das Wochenende wurde jeder zweite Schnellzug gestrichen. In Paris bleiben rund die Hälfte aller Metro-Linien geschlossen. Auch an Heiligabend fallen zahlreiche Zugverbindungen aus. Die Bahngesellschaft SNCF sicherte zu, am Sonntag 5.000 Plätze für allein reisende Kinder zur Verfügung zu stellen. Diese Fahrten sollten zunächst auch gestrichen werden, was zu massivem Protest geführt hatte.



Im Rentenstreit konnten die Konfliktparteien noch keine Einigung erzielen. Mehrere Gewerkschaften riefen darum weiter zu Streik auf, darunter auch die größte, CFDT. Am 9. Januar soll der nächste landesweite Protesttag stattfinden.