In Frankreich gehen die Streiks weiter.

Viele Züge fahren nicht, im Großraum Paris stauten sich erneut die Autos auf den großen Verkehrsachsen.



Für heute riefen die Gewerkschaften zudem zu Protesten auf. Für den Nachmittag ist eine Demonstration in Paris angekündigt; auch an anderen Orten soll es Kundgebungen geben. Am vergangenen Dienstag beteiligten sich laut Innenministerium rund 340.000 Menschen an den Demonstrationen.



Die Proteste richten sich gegen die geplante Rentenreform.