In Frankreich wird wegen des Streiks gegen die geplante Rentenreform auch heute mit Störungen im Nah- und Fernverkehr gerechnet.

Die französische Staatsbahn geht nach eigenen Angaben davon aus, dass nur jeder zehnte Hochgeschwindigkeitszug und nur jeder dritte Regionalzug fahren wird. Auch Verbindungen in die Nachbarländer seien weiterhin stark eingeschränkt. In Paris bleiben nach Betreiberangaben zehn Metro-Linien komplett geschlossen. Auch bei Flügen werden Ausfälle erwartet.



Gestern hatten nach Angaben des Innenmnisteriums mehr als 800.000 Menschen gegen die Rentenreform demonstriert. Die Regierung von Präsident Macron will die rund 40 verschiedenen Rentensysteme vereinheitlichen und Privilegien für bestimmte Berufsgruppen beenden. Macron ließ erklären, er halte an seinem Plan fest.