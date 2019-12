Wegen der anhaltenden Streiks gibt es in Frankreich auch heute starke Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr.

Berichten zufolge verkehrte etwa jeder zweite Hochgeschwindigkeitszug, einige Pariser Metro-Linien waren in Betrieb. Beeinträchtigungen gab es auch bei den Vorort- und Regionalzügen. Für die kommenden Tage wurden weitere Streikaktionen angekündigt. Trotz des Protests hält die Regierung an ihrem Plan fest, die Rentenreform am 22. Januar ins Kabinett einzubringen. Präsident Macron will das System mit 42 verschiedenen Rentenregelungen vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen.