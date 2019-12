In Frankreich hat es auch heute Streiks gegen die geplante Rentenreform gegeben.

Laut der staatlichen Bahngesellschaft SNCF verkehrte nur jeder vierte Hochgeschwindigkeitszug TGV. In der Hauptstadt Paris waren neun Metrolinien geschlossen. Auch auch im Bus- und Regionalverkehr gab es starke Einschränkungen. Premierminister Philippe appellierte an die streikenden Bahnmitarbeiter, von Streiks an den Weihnachtsfeiertagen abzusehen.



Die größte Bahngewerkschaft CGT-Cheminots erklärte, wenn der Konflikt vor den Feiertagen beendet werden solle, habe die Regierung noch die nächste Woche Zeit, die Rentenreform zurückzunehmen.