Wegen der andauernden Streiks gegen die geplante Rentenreform ist es in Frankreich auch heute wieder zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gekommen.

Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF waren die Zugverbindungen am elften Streiktag in Folge stark gestört. In Paris blieben fast alle Metrolinien geschlossen. Einschränkungen gab es zudem im Bus- und Regionalverkehr. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Aktionen der Gewerkschaften zu rechnen. Premierminister Philippe richtete einen Appell an die streikenden Bahnmitarbeiter. Weihnachten sei eine wichtige Zeit, und jeder müsse Verantwortung übernehmen, sagte er der Zeitung "Le Parisien".