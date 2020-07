Offenbar im Streit um die Maskenpflicht wurde ein Busfahrer in Frankreich krankenhausreif geschlagen und für hirntot erklärt - nun sollen zwei junge Männer wegen Totschlags beschuldigt werden.

Die Staatsanwaltschaft von Bayonne im Südwesten des Landes beantragte, die 22 und 23 Jahre alten Männer zu inhaftieren, der der Polizei durch frühere Vergehen bekannt sind. Zwei weiteren Männern wird Beihilfe vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft betonte, nichts erkläre "die extreme Gewalt" der Angreifer.



Ersten Berichten zufolge eskalierte die Lage am Sonntagabend, als der 59-jährige Busfahrer Philippe M. einem Mann ohne Schutzmaske, der mit einem Hund zusteigen wollte, den Zutritt verwehrt. Anschließend forderte er demnach mehrere Personen, die bereits ohne Maske im Bus waren, zum Aussteigen auf. Daraufhin sei es zu Beleidigungen und einem Handgemenge gekommen, betonte die Staatsanwaltschaft. Der Busfahrer sei aus dem Fahrzeug gestoßen worden, und die beiden Verdächtigen hätten ihn mit Tritten und Schlägen gegen den Kopf und den Oberkörper traktiert. Die vier Männer seien dann geflohen und hätten den Busfahrer bewusstlos auf dem Bürgersteig zurückgelassen. Im Krankenhaus wurde sein Hirntod festgestellt.



Die Familie des Busfahrers zeigte sich erschüttert über die sinnlose Gewalt. Seine 18-jährige Tochter Marie sagte der Zeitung "Sud France": "Wir wissen, dass es zu Ende ist. Nicht mein Vater atmet, sondern die Maschinen". Die Stadt Bayonne hat für Mittwochabend einen Trauermarsch angekündigt.



Als Reaktion auf den Angriff auf ihren Kollegen machten Agentur-Berichten zufolge Busfahrer des Transportverbund in der ländlichen Region im Département Pyrénées-Atlantiques von ihrem Recht Gebrauch, wegen hoher psychischer Belastung ihre Arbeit zeitweise niederzulegen. Der Transport mit Bussen sei deshalb am Montag weitgehend lahmgelegt gewesen, berichtete France Bleu. Für die Busfahrer wurden demnach psychologische Betreuung bereitgestellt.