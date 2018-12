Der französische Bildungsminister Blanquer hat Pläne verteidigt, die Gebühren für Studenten aus Nicht-EU-Ländern massiv zu erhöhen.

Blanquer sagte dem Sender France Info, man liege immer noch deutlich unter dem, was in anderen Ländern üblich sei. Auch müsse das Vorhaben von einem Stipendienprogramm begleitet werden. Die Regierung von Präsident Macron will die Gebühren zum Herbst 2019 zum Beispiel für einen Master-Abschluss um das Fünfzehnfache erhöhen - von 243 auf dann 3.770 Euro. Der Verwaltungsrat der Pariser Universität Sorbonne lehnt das ab. 30 Prozent der dortigen Studenten stammen aus dem Ausland. Aus Protest blockierten Studenten gestern und heute Zugänge zu Uni-Gebäuden.