Angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen verschärft Frankreich ab heute die Auflagen sowohl für Einheimische als auch für Touristen.

Nach offiziellen Angaben wird in Sehenswürdigkeiten wie dem Pariser Eiffelturm sowie in Freizeitparks, Konzertsälen, Museen oder Kinos mit mindestens 50 Besuchern ein sogenannter Gesundheitspass Pflicht. Er gibt Aufschluss über eine Impfung, eine überstandene Infektion oder einen negativen Corona-Test. In Diskotheken und bei Festivals gilt er bereits, ab August muss das Dokument erstmals auch in Restaurants oder Fernzügen vorgezeigt werden. Besucher aus dem Ausland müssen ebenfalls einen negativen Test oder eine Impfung nachweisen, sonst drohen Geldbußen von bis zu 1.500 Euro. Die französische Regierung begründete die Verschärfung mit der hoch ansteckenden Delta-Variante.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.