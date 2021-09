In Frankreich haben tausende Jäger und Unterstützer für den Erhalt der "ländlichen Kultur" demonstriert.

Im südwestfranzösischen Mont-de-Marsan nahmen nach offiziellen Angaben mindestens 13.000 Menschen an einer Kundgebung für "Traditionen in Gefahr" teil. In zahlreichen weiteren Regionen waren ähnliche Veranstaltungen geplant.



Auslöser der Proteste waren rechtliche Einschränkungen der Jagd auf Vögel. Der französische Staatsrat hatte im August mehrere Jagdtechniken für illegal erklärt, bei denen Vögel ohne Unterscheidung nach Arten gefangen werden. Die Vogeljagd mit Netzen und Käfigen verstoße gegen die Europäische Vogelschutzrichtlinie von 2009, beschied das Gremium in seiner Funktion als oberstes Verwaltungsgericht.



Infolge einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war im Juni auch die von Umweltschützern viel kritisierte Leimrutenjagd verboten worden. Dafür bestreichen Jäger Äste mit Leim, an dem Singvögel wie Amseln und Drosseln kleben bleiben. Die Regierung in Paris hatte diese Woche Beratungen aufgenommen, um einige der verbotenen Jagdmethoden eventuell doch wieder zu genehmigen.

