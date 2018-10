In vielen Städten Frankreich hat es Demonstrationen gegen die Reformpolitik von Präsident Macron gegeben.

Allein in Paris gingen nach Angaben französischer Medien mehr als 20.000 Menschen auf die Straße. Auch in Lyon, Montpellier und Nantes fanden größere Demonstrationen statt. Die Gewerkschaften bezifferten die Gesamtzahl der Teilnehmer am Abend landesweit auf 300.000. Auf Spruchbändern forderten die Demonstranten unter anderem einen freien Zugang zu Hochschulen und Ausbildungsplätzen, höhere Renten sowie gleichen Lohn für Frauen und Männer. - In Paris kam es am Rande der Gewerkschaftsproteste zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.