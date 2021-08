In der Corona-Pandemie gelten für Reisende, die sich im Süden Frankreichs aufhalten, ab Sonntag schärfere Regeln bei der Rückkehr.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, werden die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika als Hochrisikogebiet eingestuft. In diese Kategorie fallen zudem die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy. Menschen, die von dort nach Deutschland zurückkehren, müssen für zehn Tage in Quarantäne, falls sie nicht vollständig geimpft sind. Frühestens ab dem fünften Tag kann die Quarantäne durch einen negatives Testergebnis beendet werden.



Die Niederlande wurden nach einem Rückgang der Infektionszahlen von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen - ausgenommen sind laut Robert Koch-Institut die überseeischen Teile des Landes in der Karibik.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.