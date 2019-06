In Frankreich beteiligen sich immer weniger Menschen an den Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung.

Nach Angaben des Innenministeriums in Paris gingen heute rund 6.000 Menschen auf die Straße. Vor einer Woche waren es noch doppelt so viele gewesen. Die "Gelbwesten"-Bewegung gab die Teilnehmerzahl mit mehr als 10.000 an.



Die "Gelbwesten"-Bewegung demonstriert seit dem 17. November für mehr soziale Gerechtigkeit und fordert den Rücktritt von Präsident Macron. Damals hatten sich mehr als 280.000 Menschen an Protesten beteiligt.