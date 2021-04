In Frankreich ist eine Polizistin auf dem Revier von einem Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Rambouillet in der Nähe von Paris. Kollegen der Polizistin schossen auf den Angreifer und nahmen ihn fest. Er sei lebensgefährlich verletzt, hieß es. Zum möglichen Motiv gab es vorerst keine Angaben. Der französische Innenminister Darmanin will den Tatort aufsuchen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.