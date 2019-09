In Paris ist mit einem Trauergottesdienst an den früheren französischen Staatschef Chirac erinnert worden.

An der Zeremonie in der Kirche Saint-Sulpice nahmen rund 30 Staats- und Regierungschefs teil, darunter Bundespräsident Steinmeier, Russlands Präsident Putin und der italienische Staatschef Matarella. Auch zahlreiche Vertreter aus der französischen Politik erweisen Chirac die letzte Ehre. Dazu gehören neben Präsident Macron seine Vorgänger Hollande und Sarkozy. Der Politiker war am vergangenen Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben.