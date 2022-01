Karotten, Tomaten, Kartoffeln und Äpfel dürfen in nicht mehr in Plastikverpackungen verkauft werden. (imago images / Westend61 / Miguel Angel )

So dürfen mehr als 30 Obst- und Gemüsesorten nicht mehr in Plastikverpackungen verkauft werden. Das betrifft beispielsweise Lauch, Karotten, Tomaten, Kartoffeln, Äpfel und Birnen. Für empfindlichere Früchte wie Beeren und Pfirsiche ist eine Plastikumhüllung noch erlaubt, doch auch das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Auch Zeitschriften müssen künftig ohne Plastikhülle versandt werden. Schnellrestaurants dürfen kein Plastikspielzeug mehr an Kinder verschenken.

Nach Regierungsangaben entfallen durch die neuen Bestimmungen etwa eine Milliarde Stück Plastikmüll pro Jahr.

Autowerbung muss künftig dazu auffordern, auch umweltfreundlichere Verkehrsmittel in Betracht zu ziehen. Ab März muss eine von drei Botschaften enthalten sein: "Ziehen Sie für kurze Touren einen Gang zu Fuß oder das Fahrrad vor", "Denken Sie über Fahrgemeinschaften nach" oder "Nutzen Sie täglich öffentliche Verkehrsmittel". Halten sich Werbetreibende nicht daran, droht ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro.

Außerdem müssen französische Telefongesellschaften und Internetanbieter ihren Kundinnen und Kunden eine Einschätzung geben, wie hoch der Ausstoß von Treibhausgasen ist, der von deren Online-Aktivitäten und Mobiltelefon-Nutzung erzeugt wird. Das Ziel ist ein größeres Bewusstsein für die Auswirkungen der Digitaltechnologie auf die Umwelt.