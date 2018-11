Im Zuge der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkrieges hat US-Präsident Trump am Nachmittag den amerikanischen Soldatenfriedhof in Suresnes bei Paris besucht.

Dort liegen die sterblichen Überreste von Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Gestern hatte der US-Präsident den Besuch eines anderen US-Soldatenfriedhofs in Frankreich wegen schlechten Wetters abgesagt. Das hatte breite Kritik ausgelöst.



In Paris gingen heute etwa eintausend Menschen auf die Straße, um gegen die Teilnahme Trumps an den Gedenkfeiern zu protestieren. Auf Transparenten warfen sie ihm vor, Hass zu schüren.