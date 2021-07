Der Kurznachrichtendienst Twitter muss gegenüber den Behörden in Frankreich Rechenschaft über sein Vorgehen gegen Hassbotschaften ablegen.

Ein französisches Gericht folgte in einer Eilentscheidung der Klage von sechs Verbänden, die sich unter anderem gegen Diskriminierung einsetzen. Es wies Twitter an, entsprechende Unterlagen vorzulegen. Mit diesen soll das Unternehmen seinen Kampf gegen Aufrufe zum Rassenhass, zur Gewalt oder zum Hass wegen des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung darlegen. Darüber hinaus soll Twitter die Zahl der in Frankreich beanstandeten und gelöschten Botschaften nennen sowie Auskunft darüber geben, welche rechtlichen Konsequenzen dies für die Urheber hatte.



Die Regelung gilt rückwirkend zum Mai 2020. Für das Einreichen der Unterlagen hat Twitter zwei Monate Zeit.

