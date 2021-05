In Frankreich ist das umstrittene Sicherheitsgesetz in Kraft getreten, das in den vergangenen Monaten zu Massenprotesten geführt hatte.

Das Gesetz wurde im Amtsblatt veröffentlicht und soll etwa der Polizei eine stärkere Handhabe gegen Kriminelle verschaffen. Der französische Verfassungsrat hatte erst vergangene Woche zentrale Teile der Neuregelung gekippt - darunter ein geplantes "Filmverbot" bei Polizeieinsätzen. Reporter ohne Grenzen begrüßte es, dass dieser Passus beanstandet wurde.



Darüber hinaus kritisierte der Verfassungsrat auch den geplanten Einsatz von Polizei-Drohnen bei Demonstrationen. Innenminister Darmanin will sich nun um eine Neufassung dieser Paragrafen bemühen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.