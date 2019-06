Das französische Parlament hat für eine Aufweichung des im vergangenen Jahr eingeführten Tempolimits von 80 Kilometern pro Stunde auf Landstraßen gestimmt.

Die am späten Abend von der Nationalversammlung beschlossene Neuregelung erlaubt es Städten und Départements, die Höchstgeschwindigkeit regional wieder heraufzusetzen. Die Absenkung von Tempo 90 auf 80 im vergangenen Jahr war einer der Auslöser der Protestbewegung der sogenannten Gelbwesten. Die Regierung hatte das Vorgehen unter anderem mit der Absicht begründet, Menschenleben retten zu wollen. Gegner der Maßnahme führten hingegen an, der Staat wolle vor allem mehr Geld mit Radarfallen einnehmen. Raserei gilt in Frankreich als Todesursache Nummer eins im Straßenverkehr.