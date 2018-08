Der französische Umweltminister Hulot hat seinen Rücktritt angekündigt.

In einem Interview mit dem Radiosender France Inter begründete er seinen Schritt mit mangelnden Fortschritten im Umweltbereich. Er fühle sich in der Regierung allein gelassen, sagte Hulot. Über einen möglichen Rückzug des Ministers war bereits in den vergangenen Monaten spekuliert worden.