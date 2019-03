Frankreich will sich im Ausland an Vorhaben im Rahmen des chinesischen Projektes der "Neuen Seidenstraße" beteiligen.

Der französische Präsident Macron sagte nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Paris, es gehe um Investitionen in Transitländern. Allerdings müssten dabei internationale Standards eingehalten werden.



Das Vorhaben "Neue Seidenstraße" umfasst - ausgehend von China - milliardenschwere Infrastrukturvorhaben in zahlreichen Ländern wie den Ausbau von Häfen. Es ist umstritten, weil Kritiker darin ein weiteres Anwachsen des chinesischen Einflusses sehen. Italien hatte sich dem Projekt zuletzt dennoch angeschlossen und war damit auf deutliche Kritik gestoßen, unter anderem aus Deutschland.