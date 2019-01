Zu wenig ambitioniert, zu wenig sozial, kein großer Wurf. Das wird häufig geäußert in Zusammenhang mit Elysée 2.0. Aber was haben diese Kritiker erwartet? Dass Deutschland und Frankreich sich so fest umarmen, dass sie mit ansteckender Freude die europäische Familie mitreißen, sie wieder einen? Das kann nicht ernsthaft die Erwartung gewesen sein angesichts zunehmend divergierender Interessen und nationaler Strömungen in Europa und anderswo. Das hätte die aktuellen Möglichkeiten beider Länder bei Weitem überstiegen. Augenmaß war und ist gefragt. Nach innen wie nach außen. Im Hinblick auf das innereuropäische Gefüge ist es sicher richtig, dass jede Formulierung des erneuerten deutsch-französischen Vertrages die europäische Dimension in den Blick nimmt. Alles andere hätte Argwohn hervorgerufen: Gegenüber einem deutsch-französischen Block innerhalb der EU, der die Dinge durch eine exklusive Brille betrachtet und Probleme bilateral lösen möchte. Die harmlosen Formulierungen von Aachen haben ja bereits ausgereicht, Ressentiments von Italien bis Tschechien auszulösen.

Macron und Merkel - beide geschwächt

Die Zeit ist nicht reif für einen großen Wurf. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron steht zu Hause viel zu sehr unter Druck. Jedes Wochenende sagen ihm seine mit gelben Westen bewehrten Bürger: Sie haben nicht zugehört, Herr Präsident! Und die Pläne Macrons für eine vertiefte Europäische Union? Sie sind in Berlin vor gut einem Jahr achselzuckend zur Kenntnis genommen worden, mehr nicht. Dem französischen Werben hat die Bundesregierung - als sie denn endlich stand - die kalte Schulter gezeigt. Eine innenpolitisch angezählte Kanzlerin, Angela Merkel, hatte der Mut verlassen.

Wann immer möglich, wollen Deutschland und Frankreich künftig gemeinsam handeln, außenpolitisch, sicherheitspolitisch und in der Entwicklungspolitik. Dazu haben sich beide Länder im "gelifteten" deutsch-französischen Vertrag verpflichtet. Ein Rezeptbuch wie mit den Herausforderungen umzugehen ist, haben sie nicht mitgeliefert. Die westliche Werte-Gemeinschaft droht auseinander zu brechen, Amerika hat sich abgekehrt von multilateralen Lösungsansätzen. Und Russland lässt die Muskeln spielen, lotet aus, wie weit es an den östlichen Rändern der EU gehen kann. Ja und dann wäre da ja auch noch China, Gegenspieler europäischer Interessen auf dem afrikanischen Kontinent.

Verteidigung und Grenzregionen

Den bald nur noch 27 EU-Staaten fehlt ein tragfähiger gemeinsamer Ansatz. Dabei ist es höchste Zeit, dass er entwickelt wird, nicht mehr und auch nicht weniger, sagt dieser Vertrag. Es ist eine Aufforderung sich zusammenzuraufen auf europäischem Terrain. Für Frankreich und Deutschland bedeutet es, dass die weltanschaulichen Differenzen, die beide Länder zum Beispiel in eine gemeinsame Sicherheitspartnerschaft einbringen, zumindest einander angenähert werden müssen. Denn die Vorstellung einer Bundeswehr als Aufbauhelfer in den Krisenregionen dieser Welt, hat so gar nichts zu tun mit einer vom französischen Präsidenten befehligten Interventionsarmee. Ein Vertrag kann diese Unterschiede nicht beiseiteschieben. Es muss ein gesellschaftlicher Prozess gestartet werden, der die Einsicht der Gesellschaft in strategische und militärische Notwendigkeiten - wie wir sie heute vorfinden - wachsen lässt. Vor allem in Deutschland. Aber das braucht Zeit.

Geradezu wohlwollend klingen die Formulierungen, die Deutsche und Franzosen zur künftigen Entwicklung ihrer Grenzregionen gefunden haben. Jedes Gesetz, das national verabschiedet wird, jede europäische Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt wird, erfährt an den Grenzen einen besonderen Lackmustest. Denn die Fälle, in denen die Regeln für die Grenzen nicht taugen, sind zahlreich. Darunter leiden Unternehmen, Handwerker, Arbeitnehmer, Auszubildende, Rentner und Kranke. Wenn sich an dieser Stelle etwas zum Besseren wendet und dadurch den Menschen ein spürbarer Mehrwert entsteht, dann ist viel erreicht, auch und gerade für Europa. Die Grenzregionen sollten gemeinsam mit ihren Hauptstädten diese Chance auch nutzen, der Rest Europas wird darauf schauen.

Zeit für eine "Digitalunion"

An dieser Stelle sei ein Rückblick erlaubt. Es war der französische Außenminister Robert Schumann, ein Lothringer mit historisch bedingt wechselnden Nationalitäten, der den Grundstein dafür legte, dass die noch junge Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sich international wieder einbringen durfte und wirtschaftlich wachsen konnte. Schumann warb dafür, die für den Wiederaufbau unerlässlichen wirtschaftlichen Ressourcen Kohle und Stahl einer supranationalen Organisation zu unterstellen. Die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war ein Erfolgsmodell. Ohne sie hätte eine deutsch-französische Aussöhnung wohl kaum eine Chance gehabt. Das Wachstum der Zukunft aber bestimmen nicht mehr Kohle und Stahl, sondern Daten, digitale Netze, künstliche Intelligenz. Es ist an der Zeit für einen Plan. Für den Aufbau einer Digitalunion - warum nicht nach dem Vorbild der einstigen Montanunion in der die Kompetenzen gebündelt, die Partizipationsmöglichkeiten geregelt und die ethischen Fragestellungen, die mit den neuen Technologien verbunden sind, gelöst werden.

Tonia Koch (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Tonia Koch, geboren 1956 in Wadern im Saarland, hat in München VWL, Politik und Geschichte studiert. Nach einer längeren Stage bei der EU-Kommission startete sie ihre journalistische Laufbahn beim Saarländischen Rundfunk (SR), erst beim Hörfunk, dann beim Fernsehen. Mitte der 1990er Jahre wechselte sie als Leiterin einer Kommunikationsabteilung in die Wirtschaft. Seit 2000 berichtet sie als Landeskorrespondentin für das Deutschlandradio aus Saarbrücken, Luxemburg und dem deutsch-französischen Grenzgebiet.