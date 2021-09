Der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über den Umgang mit den Migranten im Ärmelkanal spitzt sich zu.

Man werde keine Maßnahmen akzeptieren, die gegen das Seevölkerrecht verstießen und sich auch nicht finanziell erpressen lassen, schrieb der französische Innenminister Darmanin auf Twitter. Zuvor hatte die britische Innenministerin Patel die Grenzschutzbehörden angewiesen, Boote mit Migranten künftig aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückzuweisen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Britische Medien spekulierten zudem, London könne seine Finanzhilfen für die Grenzsicherung auf französischem Boden kürzen. Ein Treffen zwischen Patel und Darmanin zu dem Thema war gestern Abend ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.



Die Zahl der Menschen, die die Überfahrt zum Teil per Schlauchboot über den Kanal wagen, ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Seit Jahresbeginn haben mehr als 15.000 Menschen die Überfahrt versucht, 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

