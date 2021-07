In mehreren Städten Frankreichs haben erneut Tausende gegen die Verschärfung der Corona-Regeln demonstriert.

Dabei kam es in Paris zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Nationalversammlung hatte unter anderem beschlossen, dass etwa für die Fahrt mit Fernzügen oder den Besuch eines Restaurants ein Impfnachweis oder ein negativer Coronatest vorgelegt werden muss. Außerdem stimmten die Abgeordneten einer Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu. Der Senat stimmte den neuen Bestimmungen im Grundsatz zu, nahm aber einige Änderungen vor. Im Laufe des Tages wollen Senatoren und Abgeordnete der Nationalversammlung versuchen, sich auf einen gemeinsamen Text zu einigen.



Ähnliche Regeln wurden in Italien beschlossen. Auch dort protestierten in mehreren Städten Tausende gegen die Verschärfungen. In der griechischen Hauptstadt Athen gingen die Menschen ebenfalls auf die Straße, um gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu demonstrieren. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas und Wasserwerfer einsetzte.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.