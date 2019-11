In Frankreich und Italien haben zehntausende Menschen gegen Gewalt an Frauen demonstriert.

In Frankreich gab es landesweit 30 Kundgebungen. Die Teilnehmenden forderten einen besseren Schutz für Frauen und ein härteres Vorgehen des Staates bei Verbrechen gegen Frauen. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP wurden in diesem Jahr bisher 116 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.



In Rom zog ein Demonstrationszug, der Korrespondenten zufolge hauptsächlich aus Frauen bestand, durch die Innenstadt. Nach Angaben von Frauenorganisationen stirbt in Italien alle 72 Stunden eine Frau durch die Gewalt eines ihr bekannten Mannes, meist des Partners. Drei der vier sogenannten Femizide finden zu Hause statt.