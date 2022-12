Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-WM in Katar: Frankreichs Torwart Hugo Lloris hält den Ball beim Viertelfinale gegen England. (AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Frankreich schlug am Abend England mit 2:1. Aurélien Tchouaméni (17.) und Olivier Giroud (78.) trafen für Frankreich, Englands Kapitän Harry Kane konnte nur zwischenzeitlich per Elfmeter ausgleichen (54.). In der 84. Minute vergab der 29-Jährige einen zweiten Strafstoß.

Zuvor hatten die Marokkaner durch einen 1:0-Sieg gegen Portugal als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale einer WM erreicht - nach einem Treffer von Youssef En-Nesyri in der 42. Minute. "Afrika ist heute wieder auf der Landkarte des Fußballs", sagte der marokkanische Trainer Regragui nach Spielschluss. Marokko beendete das Duell zu zehnt. Der nach rund einer Stunde eingewechselte Walid Cheddira sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (90.+3). Für Portugals Stürmer Cristiano Ronaldo könnte es mit seinen 37 Jahren womöglich die letzte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gewesen sein.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Dienstag Argentinien und Kroatien.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.