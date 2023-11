Im Nordwesten Frankreichs gab es einen heftigen Sturm. (AFP / PHILIPPE LOPEZ)

Nach Angaben örtlicher Behörden blockierten umgestürzte Bäume Straßen und Bahnstrecken. Der Zugverkehr wurde in mehreren Regionen eingestellt. Zudem kam es zu vereinzelten Stromausfällen. An der Atlantik- sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen.

Auch in den Niederlanden hat das heraufziehende Unwetter Auswirkungen. So wurden etwa in Amsterdam zahlreiche Flüge gestrichen. Für Teile der Nord- und Ostseeküste gab der Deutsche Wetterdienst eine Warnung heraus. Dort muss ebenfalls mit heftigen Sturmböen gerechnet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.