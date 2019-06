Bei Unwettern in Frankreich und der Schweiz sind zwei Urlauberinnen ums Leben gekommen.

In Frankreich starb eine 51-jährige Touristin aus Deutschland, als ihr Wohnmobil von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Eine weitere Frau ertrank im Genfer See, nachdem ihr Boot während des Sturms gekentert war. Am stärksten betroffen war von den Unwettern die französische Region Auvergne-Rhône-Alpes. Dort wurden Straßen überflutet, Häuser beschädigt und Menschen durch tennisball-große Hagelkörner verletzt.