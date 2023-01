Deutschland will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zur Verfügung stellen. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Der französische Verteidigungsminister Lecornu sagte in Paris, sein Land werde zwölf weitere Artilleriegeschütze vom Typ Caesar an die Ukraine abgeben. Zudem würden 150 französische Soldaten zur Ausbildung ukrainischer Kollegen nach Polen entsandt. Lecornu war zuvor mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow zusammengekommen. Dieser hatte vor dem französischen Parlament um die Lieferung auch von Kampfjets gebeten. Frankreichs Ministerpräsident Macron hatte dies gestern nicht ausgeschlossen. US-Präsident Biden hingegen hatte Kampfjet-Lieferungen abgelehnt. Er kündigte heute aber Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über andere US-Waffen für dessen Land an.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.