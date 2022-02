Die Bundeswehr ist in Mali an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Mission Minusma beteiligt. (Nicolas Remene/MAXPPP)

In einer gemeinsamen Erklärung sprechen die Länder von einem koordinierten Rückzug. Dabei verweisen sie auf die verschlechterte Sicherheitslage. Die politischen, operativen und rechtlichen Bedingungen für die Anti-Terror-Missionen Barkhane und Tabuka seien nicht mehr gegeben. Man wolle den Kampf gegen den Dschihadismus aber fortführen und noch einige Zeit in der Region vertreten sein, etwa in Niger. Zuletzt hatte es deutliche Spannungen zwischen den Europäern und der malischen Militärführung gegeben.

Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Staat an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Mission Minusma beteiligt. Derzeit sind rund 1.300 Soldaten im Einsatz. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, ob die Einsätze fortgeführt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.