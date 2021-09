Im Berufungsprozess der Schweizer Großbank UBS um mutmaßlichen Steuerbetrug in Frankreich hat das Gericht das heute erwartete Urteil auf den 13. Dezember vertagt.

Grund ist ein erkrankter Richter, wie das Gericht in Paris mitteilte. Der UBS wird vorgeworfen, in den Jahren 2004 bis 2012 Beschäftigte nach Frankreich geschickt zu haben, um dort reiche Kundschaft anzuwerben. Die Bank soll die Klientel dann dazu animiert haben, ihr Geld in der Schweiz und damit vorbei am französischen Fiskus anzulegen. In einem ersten Urteil im Jahr 2019 hatte ein anderes Gericht eine Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro gegen das Institut verhängt.

