Frankreichs Staatschef Macron und US-Präsident Trump haben ihre Meinungsverschiedenheiten zu Fragen der Verteidigungspolitik offenbar geklärt.

Nach einem Treffen der beiden Politiker in Paris hieß es von Seiten der französischen Regierung, die Gespräche seien konstruktiv verlaufen. Im Vorfeld hatte Trump Macron via Twitter für dessen Forderung nach einer eigenen europäischen Armee kritisiert und von Europa mehr Geld für die Nato gefordert. Bei dem Treffen in Paris betonte er erneut, dass die Verteidigungskosten gerechter verteilt werden müssten. Macron stimmte ihm zu. Er sagte, es sei unfair, dass die europäische Sicherheit heute nur durch die Vereinigten Staaten gewährleistet sei.



Anlass von Trumps Reise sind die Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.