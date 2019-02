Ein Teil des verdächtigen Rindfleischs aus Polen ist in Frankreich über den Handel auch an Verbraucher gelangt.

Wie das Landwirtschaftsministerium in Paris mitteilte, geht es um rund 150 Kilogramm, die über Metzgereien verkauft wurden. Insgesamt kamen knapp 800 Kilogramm ins Land, ein Großteil ist inzwischen vernichtet worden. Die betroffenen Geschäfte haben Infoblätter für ihre Kunden ausgelegt.



In dem Skandal hat die EU-Kommission in Polen Ermittlungen eingeleitet. Ein Fernsehsender hatte aufgedeckt, dass in einem Schlachthaus in der Stadt Kalinowo offensichtlich kranke Rinder geschlachtet und ihr Fleisch für den Verzehr ausgeliefert wurde. Die betroffene Fabrik wurde geschlossen. Alles in allem gelangten rund 2,7 Tonnen Fleisch in mindestens 13 Länder der EU, darunter auch Deutschland.