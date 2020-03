Die Beteiligung an den Kommunalwahlen in Frankreich ist vergleichsweise niedrig ausgefallen.

Laut Prognosen machten nur 45 Prozent der Berechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Bei der Wahl vor sechs Jahren waren es fast 65 Prozent gewesen. Dass die Regierung trotz des Coronavirus am Wahltermin festgehalten hatte, war vielfach kritisiert worden. Unklar ist, ob mögliche Stichwahlen in einer Woche stattfinden werden.



Bei der Abstimmung schnitt die Regierungspartei La Republique en Marche schlecht ab. Deren Kandidatin Buzyn kam in Paris nur auf den dritten Platz. Dagegen konnten die Grünen in großen Städten wie Lyon, Besançon oder Straßburg zulegen. In Bordeaux liegt der Grünen-Politiker Hurmic fast gleich auf mit Amtsinhaber Florian. Der rechtsgerichtete Rassemblement National war im strukturschwachen Nordfrankreich und an der Côte d'Azur erfolgreich.