Frankreichs Premierminister Castex spricht während einer Pressekonferenz zur Corona-Lage. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Wie Ministerpräsident Castex am Abend erklärte, kann die Frist für eine Auffrischungsimpfung von vier auf drei Monate verkürzt werden. In einigen Stadtzentren müsse in der Öffentlichkeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine Ausgangssperre in der Silversternacht sei nicht geplant. Im Freien dürften sich bis zu 5.000 Menschen versammeln, in Gebäuden höchstens bis zu 2.000 Personen. Wenn möglich sollen Beschäftigte mindestens drei Tage pro Woche im Home-Office arbeiten. Auf der Insel La Réunion werde der Gesundheitsnotstand ausgerufen und auf Martinique verlängert. Am Samstag wurden landesweit mehr als 100.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages verzeichnet.

In England sind nach Angaben von Gesundheitsminister Javid vor dem Jahreswechsel keine weiteren Einschränkungen geplant. Javid forderte die Bürger auf, vorsichtig zu sein und möglichst draußen zu feiern

