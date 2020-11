Angesichts eines neuen Höchststands von mehr als 58.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verschärft Frankreich die Maßnahmen an Gymnasien.

Der Unterricht solle teilweise digital abgehalten werden, teilte die Regierung mit. Mindestens die Hälfte des Unterrichts müsse aber weiterhin in den Klassen stattfinden.



In Frankreich gilt seit einer Woche ein neuer Lockdown, die Schulen bleiben aber anders als im Frühjahr offen. In den vergangenen Tagen hatten hunderte Gymnasiasten vor allem im Westen des Landes gegen mangelnde Schutzmaßnahmen protestiert.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.