In Frankreich hat die Regierung Wirtschaftshilfen von 45 Milliarden Euro angekündigt, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

Finanzminister Le Maire sagte dem Hörfunksender RTL, man sei zudem bereit, alle Mittel zu nutzen, um große Unternehmen, die unter den Turbulenzen auf den Finanzmärkten litten, zu unterstützen. Le Maire schloss auch Verstaatlichungen nicht aus.



In Frankreich gilt von heute an eine Ausgangssperre. Dann dürfen die Menschen nur in dringenden Fällen ihre Wohnung verlassen, etwa für einen Arztbesuch oder den Weg zur Arbeit. Die Anordnung gilt für mindestens zwei Wochen. Verstöße sollen bestraft werden.